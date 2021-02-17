В январе розничные продажи в США выросли на 5,3%

Американские розничные продажи в январе увеличились на 5,3% в сравнении с предыдущим месяцем, составив $568,2 млрд, свидетельствуют данные (.pdf), опубликованные сегодня, 17 февраля, Управлением переписи и статистики США. Рост оказался существенно выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали его на уровне 1,2%. Перед этим продажи три месяца подряд снижались.

Рост связывают в первую очередь с пакетом экономических стимулов и мер поддержки американцев в условиях пандемии, о которых было объявлено в конце декабря, на общую сумму $900 млрд. Продажи некоторых категорий товаров в январе показали двузначный рост в процентах — так, продажи электроники и бытовой техники выросли на 14,7%, а мебели и товаров для дома — на 12%. Увеличились и продажи кафе и ресторанов, особенно сильно упавшие во время пандемии: здесь рост составил 6,9%.

«Рост расходов должен оставаться существенным в ближайшем будущем, так как число случаев заражения коронавирусом снизилось в последнее время, распространение вакцины ускоряется, а у домохозяйств еще есть средства, полученные от правительства»,— прогнозирует главный экономист финансовой корпорации PNC Огастин Фоше.

Яна Рождественская