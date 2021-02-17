Власти РФ предупредили о подготовке инсценировок применения химоружия в Сирии

В Сирии неправительственная организация «Белые каски» готовит инсценировки применения со стороны правительственных войск химического оружия, заявил спецпредставитель президента России по региону Александр Лаврентьев. Сейчас в Сочи проходят первые более чем за год переговоры в «астанинском формате».

«Мы выступаем с предостережением для всех тех, кто стоит за этими провокациями и за подготовкой этих варварских атак. Конечно, инсценировки не помогут, все причастные лица будут потом выявлены и подвергнутся суду»,— сказал господин Лаврентьев журналистам.

По словам спецпредставителя российского президента, цель провокаций — реакция западных стран и как результат — новые «карательные меры в отношении Дамаска». «Отмечено появление представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" на территории Идлиба, которые, по имеющейся информации, готовят сейчас инсценировки якобы применения со стороны центрального правительства химического оружия против мирного населения»,— уточнил он.

В апреле 2018 года «Белые каски» уже сообщали о применении со стороны правительственных войск химоружия в городе Дума. Говорилось, что в результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен оказались в критическом состоянии. В качестве ответа на предполагаемые действия Дамаска вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. Власти Сирии и России отрицали факт применения химического оружия в Думе, называя материалы об этом фейковыми. ОЗХО подтвердила заявление «Белых касок».

Как WikiLeaks поставил под сомнение выводы ОЗХО — в материале “Ъ” «С хлором что-то нахимичили».