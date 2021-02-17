В Москве полиция проверяет компании, руководителей которых задержали на протестах

После акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция Москвы начала проверки коммерческих и некоммерческих организаций, чьи руководители оказались среди задержанных, сообщил правозащитный проект «Апология протеста». Им известно как минимум о четырех таких проверках. Названия компаний не уточняются.

«Проверки проводятся в рамках закона о полиции и об оперативно-разыскной деятельности. Запрашивают большой массив документов о текущей деятельности. Оперативники ссылаются на налоговую службу как инициатора проверок»,— говорится в сообщении. Проверки ведет управление по экономической безопасности ГУ МВД по Москве.

Массовые акции в поддержку задержанного оппозиционера прошли 23 и 31 января почти в 200 российских городах. На них были задержаны более 8 тыс. человек, более 100 человек получили административные аресты или штрафы, возбуждено более 40 уголовных дел.

Социологи о портрете и мотивации протестующих — в материале “Ъ” «Далеко не школота».