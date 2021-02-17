Более 40 ДТП за сутки произошло из-за плохого состояния ярославских дорог

В Ярославле и Ярославском районе за один день 16 февраля произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, одной из причин которых могли стать плохие дорожные условия, сообщает сетевое издание «Ярньюс» со ссылкой на начальника областного управления ГИБДД Антона Царева. По данным начальника управления ГИБДД, к ДТП могли привести неудовлетворительные дорожные условия, в числе которых зимняя скользкость, уплотненный укатанный снег на проезжей части.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что областная Госавтоинспекция несколько раз официально заявляла о плохом качестве зимней уборки дорог. Больше всего нареканий у них вызывало состояние автомобильных дорог в Ярославле. В Госавтоинспекции отметили, что плохая зимняя уборка дорог повышает уровень аварийности.

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что сегодня, 17 февраля в Ярославле произошло два ДТП с участием общественного транспорта. Одно дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском проспекте Дзержинского района. Там столкнулись два маршрутных автобуса, легковой автомобиль и внедорожник. Второе ДТП произошло на улице Шевелюхе в Заволжском районе, где столкнулся грузовой автомобиль «КамАЗ» и маршрутный автобус.