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Фото со страницы группы «Ярославль LIVE» в соцсети "Вконтакте"

Ленинградский проспект в Ярославле стоял в пробке из-за ДТП с двумя автобусами

17 февраля утром в Ярославле в районе трамвайного депо на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП с участием двух автобусов, легковой машины и внедорожника, сообщает издание «Ярославский регион». В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте возникла большая пробка.

Очевидцы происшествия опубликовали фотографии с места ДТП в соцсетях. Они рассказывают, что движение было парализовано, так как попавшие в аварию машины практически полностью перекрыли проезжую часть. В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что на данный момент выясняется информация о пострадавших в ДТП.

Дарья Сабаева


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