Госавтоинспекция заявила о плохой уборке дорог в Ярославле

Госавтоинспекция Ярославской области заявила о неудовлетворительной работе дорожно-эксплуатационных служб по нормативному содержанию улично-дорожной сети области, особенно на территории города Ярославля в зимний период 2020–2021 годов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В сообщении отмечается, что в Ярославле в течение прошедшей недели было вынесено 20 определений в связи с административные нарушениями при содержании дорог.

«В выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции составлено 38 актов о неудовлетворительном состоянии уличного дорожной сети областного центра, 33 из которых не были устранены в сроки, установленные законодательством РФ»,– говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что по данным Госавтоинспекции, наиболее распространенные недостатки при содержании дорог, это наличие на проезжей части наледи, снежного наката и снежных отложений.

Это уже второе подобное заявление областного УМВД. Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 15 января Госавтоинспекция Ярославской области отметили неудовлетворительное состояние дорог в регионе в зимний период этого года. В сообщении говорилось, что автомобильные дороги в области, начиная с ноября 2020 года, плохо убираются от снега и наледи, что создает дополнительные опасности возникновения аварийных ситуаций.

Антон Антонов