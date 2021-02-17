В Ярославле в ДТП с автобусом и КамАЗом пострадали две женщины

17 февраля в Заволжском районе Ярославля произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и маршрутного автобуса, в результате которого пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 10:30 в районе остановки общественного транспорта «Шевелюха».

По данным пресс-службы, автомобиль «КамАЗ» совершил наезд на маршрутный автобус, который остановился на автобусной остановке для высадки пассажиров, затем грузовик выехал на полосу встречного движения, где задел легковой автомобиль Lada Kalina. В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины — пассажирки маршрутного автобуса.

«На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

Дарья Сабаева