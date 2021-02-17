Бывшего главу ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на четыре года

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отстранен от любой спортивной деятельности на четыре года по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Срок отстранения отсчитывается с 21 ноября 2019 года.

Дисквалифицированы также бывшие исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян. Их признали виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием, говорится в пресс-релизе AIU (.pdf).

Ранее AIU рекомендовала совету Международной федерации легкой атлетики (WA) исключить ВФЛА из-за дела Данила Лысенко. Он предоставил фальшивую справку для объяснения пропуска допинг-теста. При этом у WA появились данные о возможной причастности руководства ВФЛА, после этого Дмитрий Шляхтин покинул свой пост. В 2020 году WA решила вновь допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах после уплаты штрафа.

Подробнее о решении WA— в материале “Ъ” «Легкая атлетика легко отделалась».