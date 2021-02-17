Стоимость биткойна превысила $51 тыс.

Цена биткойна в ходе торговой сессии поднялась до $51,35 тыс. (+4,06%), свидетельствуют данные Coindesk. Вчера, 16 декабря, криптовалюта впервые в истории преодолела рубеж в $50 тыс. К 11:47 мск цена биткойна составила 51,04 (+3%).

В декабре биткойн вернулся к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор сохраняет растущий тренд. Основанная Илоном Маском корпорация Tesla в феврале инвестировала в эту криптовалюту $1,5 млрд, что дополнительно подогрело интерес частных инвесторов. Кроме того, компания господина Маска сообщила, что вскоре покупатели ее продукции смогут расплачиваться за товар биткойнами.

О возможной скорой коррекции криптовалюты — в материале “Ъ” «Биткойн заступил за $50 тыс».