Андрей Косилов считает реальным перезапустить работу Среднеуральской птицефабрики

Птицефабрика «Среднеуральская» (Свердловская область, входит в агрохолдинг «Равис») может перезапустить работу через несколько лет, об этом “Ъ-Урал” рассказал совладелец холдинга Андрей Косилов.

Напомним, в течение 2020 года птицефабрика закрыла убойный и перерабатывающий цеха, а также снизила производство мяса птицы бройлеров. В начале этого года из-за убыточности было закрыто производство бройлера. Основной причиной сокращения производства и, как следствие, персонала, стало отсутствие возможности отведения производственных стоков в очистные сооружения Среднеуральска.

По данным министерства энергетики и ЖКХ, для подключения птицефабрики необходимо предусмотреть ее мощности в проекте реконструкции очистных сооружений Среднеуральска. «Но в связи с отсутствием заявки предприятия на подключение после окончания реконструкции городских очистных в 2023 году, такая возможность на сегодняшний день отсутствует», — сообщили в министерстве. Ранее господин Косилов заявлял, что восстановить работу предприятия можно, как только будут подключены уже построенные очистные сооружения.

«Мы сохраняем оборудование, охраняем помещения, те цеха и участки, которые временно не работают, мы законсервировали для того, чтобы в любой момент по сигналу рынка и по согласию властей запустить. Тем более нам говорят, что через 2-3 года запустят современные очистные, куда можно будет подключиться и нашей фабрике. Если это так, то всегда можно вернуться к теме полного восстановления производства. Мы ее уже один раз подняли, но были вынуждены ее законсервировать, ну, еще раз поднимем, если на то будет добрая воля и соответствующая помощь», — рассказал “Ъ-Урал” Андрей Косилов.

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 году. Фабрика занималась выращиванием бройлеров, производством куриных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных изделий и деликатесов. По данным министерства АПК Свердловской области, «Среднеуральская» занимает 11,5% рынка в регионе. Мощность птицефабрики составляет 16 тыс. т продукции в год. В 2015 году предприятие-банкрот выкупил челябинский агрохолдинг «Равис» Андрея Косилова. По его словам, инвестиции в птицефабрику составили около 1,5 млрд руб. Сейчас на площадке осталось производство племенного яйца, переработка птицы и изготовление колбас, сосисок, карпаччо и другого, производство мяса птицы сосредоточено на основной площадке.

По мнению господина Косилова, население Свердловской области, трудовой коллектив и собственники заинтересованы в том, чтобы фабрика не погибла, а работала.

«Когда закончится пандемия, то люди станут больше зарабатывать и больше потреблять. Сегодня ведь и так рынок испытывает дефицит мяса птицы, цены вообще растут на все. Поэтому, так или иначе, встанет вопрос: как увеличить объемы производства. Главный вопрос: что будет с фабрикой, на который мы однозначно отвечаем — фабрика будет ждать того момента, когда результат ее труда будет востребован», — добавил Андрей Косилов.

Несмотря на это, как стало известно “Ъ-Урал”, региональное правительство больше не рассматривает возможность поддержки птицефабрики. Власти Свердловской области готовы к тому, что предприятие в Среднеуральске будет полностью закрыто.

Мария Игнатова