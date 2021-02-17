Разработчик «Сармата» запатентовал линейку ракет для полетов на Луну и Марс

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева (входит в «Роскосмос») запатентовал облик линейки сверхтяжелых ракет для полетов на Луну и Марс. Ранее стало известно, что приостановлена разработка сверхтяжелой ракеты «Енисей», также предназначенной для полетов на Луну.

ГРЦ описал облик трех ракет грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонн, 106 тонн и 160 тонн. Ракеты не относятся к многоразовым. «Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса»,— приводит «Прайм» выдержку из пояснительной записки к патенту.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара». Однако позже госкорпорация заключила контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.

О российской стратегии в космосе — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».