Байден пообещал не вмешиваться в дела против Трампа

Действующий президент США Джозеф Байден заявил, что не намерен вмешиваться в работу Министерства юстиции страны, если оно начнет расследование дел против его предшественника на посту главы государства Дональда Трампа. Напомним, главное разбирательство 45-го президента США касалось штурма Капитолия 6 января, но на него также заведено множество других дел.

«Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной,— сказал господин Байден на встрече с общественностью в Милуоки в штате Висконсин (цитата по ТАСС).— Я остаюсь привержен тому, что никогда не буду указывать министерству юстиции, кого они должны судить, а кого — нет».

Сенат США 13 февраля оправдал господина Трампа на процессе по импичменту за подстрекательство к мятежу. 6 января его сторонники ворвались в здание Капитолия и устроили погром. Сенатор Митч Макконнелл заявлял, что все равно считает господина Трампа ответственным за случившееся.

О других разбирательствах 45-го президента США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп оказался в группе исков».