В Апшеронском районе отменили введенный из-за снегопада режим ЧС

Администрация Апшеронского района Кубани отменила режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за сильного снегопада. Об этом власти муниципалитета сообщают в Instagram.

Решение об отмене администрация объясняет отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения режима ЧС. Соответствующее постановление также опубликовано на сайте органов власти Апшеронского района.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, режим ЧС в Апшеронском районе ввели 16 февраля 2021 года. Поводом стал сильный снегопад, обрушившийся на большую часть Краснодарского края. Все коммунальные, дорожные службы и службы экстренного реагирования муниципалитета были приведены на круглосуточную работу и в режим повышенной готовности.

Снегопады, которые начались в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года, признаны самыми сильными за последние 20 лет. По данным метеорологов, отдельных районах Краснодарского края высота сугробов приближается к отметке в 1 метр

Алексей Белянин