Метеорологи прогнозируют метровые сугробы на Кубани

В отдельных районах Краснодарского края высота сугробов приближается к отметке в 1 м. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на данные Краснодарского гидрометцентра.

К утру 16 февраля максимальная высота снежного покрова наблюдалась в Белореченске (74 см), в Горном (69 см) и Горячем Ключе (62 см). В Лабинске высота сугробов достигла 32 см. 30-сантиметровые сугробы зафиксированы в Псебае. В Усть-Лабинске высота снежного покрова достигла 28 см.

Максимальное количество осадков за две недели февраля зафиксировано в Горном, где выпало 104% от месячной нормы или 148 мм. В Белореченске - 114 мм (253% от нормы). 162% от нормы выпало в Горячем Ключе – 110 мм. В Усть-Лабинск – 88 мм (205% от нормы). В Краснодаре выпало 79 мм, что составляет 208% от нормы. В Джубге этот показатель составляет 78 мм или 89% от нормы. В Армавире - 63 мм или 223% от нормы.

Как писал “Ъ-Кубань”, снегопады, которые начались в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года и идут до сих пор, признаны самыми сильными за последние 20 лет. К утру 15 февраля в предгорных районах Кубани выпало 33 см снега.

Наталья Решетняк