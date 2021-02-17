Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Петру Мартич из Хорватии и вышла в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Phillip Island Trophy в Мельбурне. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:4.

Призовой фонд турнира — $235 тыс. Россиянка в полуфинале встретится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (40 место в рейтинге WTA).

23-летняя Касаткина занимает 75-ю строчку рейтинга WTA. На ее счету два титула ассоциации. В турнирах серии Большого шлема она дважды доходила до четвертьфинала. 30-летняя Мартич занимает 19-ю строчку рейтинга.

Об успехах российских теннисистов на Australian Open — в материале “Ъ” «Аслан Карацев собрался с мышцами».