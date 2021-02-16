В Москве пробки достигли 10 баллов

В Москве из-за продолжающегося снегопада образовались многокилометровые заторы. По данным «Яндекса», пробки достигли десяти баллов.

Как сообщил департамент транспорта города, сейчас движение сильно осложнено в центре, на Садовом, ТТК, а также на севере и юге МКАД и шоссе Энтузиастов. Загруженность дорог останется высокой до 20:30.

«Ближайшие два с половиной часа для автомобилистов будут сложными: высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом (в разных частях города он, кстати, возобновился), гололедицей и снижением скоростей»,— сообщил дептранс Москвы. Ведомство советует отложить поездки на личном транспорте и пользоваться общественным.

Снегопады в Москве продолжаются с конца прошлой недели. За выходные в городе выпало почти 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в городе достигла 59 см. Столице не хватило 1 см снега до рекорда за всю историю метеонаблюдений.

О ситуации в столице — в материале “Ъ” «Снегу в Москве противостоят до ста полков дворников».