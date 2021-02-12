Bloomberg: сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2»

Два «ключевых» сенатора — Джим Риш (республиканец) и Джин Шахин (демократка) — призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg. Они заявили, что отношения с Германией важны, но позволить завершить проект будет «неконструктивным шагом».

«Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое потребует от США пренебречь санкционированными законом санкциями»,— цитирует агентство обращение.

«Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить "Северный поток -2" — это неконструктивный шаг для этого партнерства»,— заявили сенаторы.

21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о «применимости санкций» по мере завершения работ или сертификации трубопровода. Ранее США уже вводили санкции, которые затормозили завершение проекта.

О перспективах завершения проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».