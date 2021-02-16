Поток иностранных туристов в Россию в 2020 году снизился на 93%

В Россию в 2020 году въехало 9,6 млн иностранцев, 336 тыс. из них — с целью туризма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ РФ. Общее число прибытий иностранных граждан сократилось на 67,5%, с целью туризма — на 93%.

Чаще всего Россию в прошлом году посещали граждане Украины (3,65 млн, -57,6% год к году) Казахстана (1,4 млн), Узбекистана (720 тыс.), Таджикистана (401,8 тыс.) и Киргизии (299,6 тыс.). Также часто въезжали граждане Азербайджана, Армении, Финляндии, Белоруссии и Китая. В первом квартале в Россию въехало 5,5 млн иностранцев, во втором — 509 тыс., в третьем — 1,83 млн, четвертом — 1,82 млн.

С целью туризма преимущественно приезжали из Китая (47,6 тыс., -96,8% год к году), Южной Кореи (30 тыс.), Германии (21,1 тыс.), Израиля (18,8 тыс.) и Франции (17,8 тыс.). Также в топ-10 вошли туристы из Турции, Эстонии, Таиланда, Италии и Литвы. В первом квартале в Россию въехало322,8 тыс. туристов, во втором — ноль, в третьем — 4 тыс., в четвертом — 9 тыс.

Ранее РБК со ссылкой на данные российских банков сообщил, что траты иностранцев в России начали восстанавливаться в начале 2021 года по сравнению с январем-февралем прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. Границы все еще закрыты для большинства туристов, но в страну начали возвращаться иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты.

О том, куда едут отдыхать сами россияне, — в материале “Ъ”.