В Горячем Ключе школьников переводят на дистанционную учебу из-за непогоды

Школьников Горячего Ключа переводят на дистанционную учебу из-за погодных условий. Об этом мэр города Александр Кильганкин сообщил на своей странице в Instagram.

«Соответствующие документы уже в работе. Информация до родителей и учеников будет доведена администрациями школ», - написал мэр, отметив, что уже сегодня, 16 февраля, вторая смена будет сокращена.

Как писал “Ъ-Кубань”, школы Адыгеи также переводят на дистанционный режим в связи с погодными условиями с 17 по 23 февраля.

Из-за снегопада и резкого похолодания в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение, в нескольких районах, в том числе Горячеключевском, ограничено движение большегрузного транспорта. Для уборки снега во всех муниципалитетах края создают оперштабы.

Виктория Колганова