В Адыгее школы перевели на дистанционную работу из-за погоды

Образовательные организации Адыгеи переводят на дистанционный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

Согласно опубликованному документу, школы, организации дополнительного и профессионального образования будут работать дистанционно с 17 по 23 февраля.

По данным Гидрометцентра России, 17-19 февраля в Адыгее прогнозируется снегопад. Температура воздуха ночью в ближайшие дни опустится до -10…-12 градусов, днем – до -1…-5 градусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, снегопады, начавшиеся в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года, признаны самыми сильными за последние 20 лет. К утру 15 февраля в предгорных районах Кубани выпало 33 см снега.

Виктория Колганова