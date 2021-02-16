Во сколько обходится застройщику забота о клиентах? Клиентоориентированность давно стала мейнстримом, и мы быстро привыкли к высоким стандартам обслуживания во всех сферах жизни

Дружелюбные улыбки, отзывчивость, поздравления с праздникам и бесконечные бонусы стали нормой, а их отсутствие – поводом для недоумения.

Сегодня качественный сервис – обязательный атрибут любого бизнеса, который планирует как минимум задержаться на рынке, а как максимум – развиваться и масштабироваться. Но как заботиться о клиентах в строительном бизнесе?

Своим более чем 10-летним опытом работы поделится директор по сервису строительной компании “Неометрия” Кристина Головкова. 18 февраля с 11.00 до 14.00 на Международном жилищном конгрессе онлайн она подробно расскажет о всех компонентах клиентоцентричности и о том, как с ними работать, чтобы сервис стал по-настоящему заботливым.

«“Неометрия” всегда была клиентоориентированным девелопером. В основе ее философии – человек. Но если раньше компании удавалось без труда поддерживать высокий уровень сервиса, то сейчас, когда бизнес активно масштабируется и выходит за пределы региона, возникла необходимость управлять этим процессом более системно. Для этой цели мы создали Службу заботы. Сейчас ее специалисты работают с клиентами в 4 городах присутствия – Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Новороссийске. Они решают множество задач покупателей: готовят справки и необходимые документы по запросу, помогают в подборе подходящего кладового помещения или парковочного места, отвечают на множество вопросов – без проволочек и бюрократии, прямо в WhatsApp. А главное, и самое ценное – заботятся о спокойствии клиентов. Спустя год мы видим, что эта работа приносит серьезные результаты, и все вложения в заботливый сервис окупаются сполна. Уверена: нам есть, чем поделиться с коллегами», – комментирует Кристина Головкова.

Международный жилищный конгресс – крупнейшее виртуальное событие на рынке недвижимости. Событие объединит около 15 000 участников – руководителей и сотрудников агентств недвижимости, девелоперских компаний и банков. Здесь пройдут более 100 мероприятий различного формата: мастер-классы, тренинги, конференции и семинары. В них примут участие порядка 300 спикеров: практики рынка, известные бизнес-тренеры, руководителей крупнейших компаний. Также состоятся виртуальные брокер-туры в офисы компаний и на строящиеся объекты.

Присоединяйтесь 18 февраля с 11.00 до 14.00!