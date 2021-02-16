Владимир Даут: «На решение экологических вопросов «Метафракс» выделит более 5 млрд рублей за три года»

Для получения карбамида необходим аммиак и CO2. Диоксид углерода мы получим из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Это будет сделано впервые в мире в производстве карбамида. Построена большая установка выделения CO2 по технологии известной японской компании Mitsubishi Chemical. А лицензиаром всех трех технологических установок является швейцарская компания Casale.

Диоксид углерода относится к категории газов, которые влияют на климат. Используя его в производстве карбамида, мы, таким образом, будем вносить свой вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Примерно 60% выбросов CO2 от печей риформинга мы будем использовать в качестве сырья для получения карбамида.

Кроме того, вместе с комплексом АКМ мы строим большие очистные сооружения. Трехлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд рублей инвестиций. Это солидные деньги, которые мы потратим для того, чтобы решать экологические вопросы на нашем предприятии.

Наша компания и сейчас работает по выбросам в пределах разрешенных лимитов, но мы постоянно стремимся к тому, чтобы снижать объем выбросов, насколько позволяет научно-технический прогресс.

Комплекс АКМ интегрировали с инфраструктурой нашего предприятия. Железная дорога, энергетика, вода, азот, воздух – мы все берем с действующих производств, что позволит снизить затраты на выпуск аммиака, карбамида и меламина. Это продукты нашей внутренней переработки, которые мы и дальше планируем использовать в работе предприятий «Метафракс Групп».