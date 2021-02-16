На железнодорожном участке Горячий Ключ - Туапсе из-за снегопада задерживаются поезда

Из-за обильного выпадения осадков на участке СКЖД Горячий Ключ – Туапсе произошел сбой графика движения поездов, сообщает пресс-служба железной дороги. По данным на 10 утра, были задержаны поезда: №821 Краснодар – Адлер на 1 час 36 минут, №103 Москва – Адлер на 1 час 34 минуты, №802 Адлер – Краснодар на 1 час 31 минуту, №6918 Туапсе – Горячий Ключ на 1 час 30 минут, №6015 Краснодар – Туапсе на 34 минуты, №815 Краснодар – Роза Хутор на 32 минуты.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Горячеключевском районе Кубани в ночь на 16 февраля ограничили движение грузовиков. По данным ГИБДД причиной ограничения движения стал снегопад. Кроме того администрация Новороссийска ввела ограничения движения для автомобилей «Газель» на трассе в сторону Геленджика.

Сегодня весь день аэропорт Краснодара не принимает воздушные суда. Тем не менее по состоянию на 12:00 один из рейсов был отправлен. В Архангельск вылетел борт авиакомпании «Руслайн».

Андрей Ульченко