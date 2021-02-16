Закрытие аэропорта Краснодара вновь продлено

Воздушная гавань будет закрыта на прием самолетов до 17:30, сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта. Тем не менее по состоянию на 12:00 один из рейсов был отправлен. В Архангельск вылетел борт авиакомпании «Руслайн». В данный момент ожидают вылета борты «Газпромавиа» и «Ямала».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 16 февраля международный аэропорт Краснодар вновь ограничил работу по приему и выпуску воздушных судов из-за сильного снегопада. Ограничения вводились до 11:30, затем были продлены до 14:30. По состоянию на утро были задержаны 19 рейсов, еще три был отправлены на запасные аэродромы.

Андрей Ульченко