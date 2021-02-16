На Чукотке началась продажа субсидированных авиабилетов в Москву

Сегодня, 16 февраля, на Чукотке начали продавать субсидированные авиабилеты по маршруту Анадырь—Москва—Анадырь для жителей Дальнего Востока, сообщается на сайте округа. Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания Utair, а стоимость билета составит 10,2 тыс. руб.

В 2021 году льготным тарифом сможет воспользоваться около 7 тыс. жителей с постоянной регистрацией, отмечает правительство Чукотки. Ранее субсидированные тарифы распространялись только на детей, молодежь до 23 лет, пенсионеров и инвалидов.

Накануне Росавиация выбрала шесть авиакомпаний для субсидированных полетов на Дальний Восток. Субсидии получат «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Utair, «Якутия» и АЛРОСА. Правительство ожидает, что благодаря субсидии сэкономить на авиаперевозках сможет как минимум 450 тыс. человек.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись».