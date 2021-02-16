Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Палата представителей США создаст независимую комиссию по изучению фактов и причин, связанных с нападением сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий в январе, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси. По ее словам, комиссия будет создана по образцу органа, созванного после нападения «Аль-Каиды» на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона 11 сентября 2001 года.

«Нашим следующим шагом будет создание сторонней и независимой комиссии по образу 11 сентября, которая изучит факты и причины, связанные с внутренней террористической атакой на комплекс Капитолия США, и подготовит отчет»,— сообщила госпожа Пелоси в письме конгрессменам, опубликованном на ее сайте. По ее словам, комиссия также должна будет оценить, насколько полиция Капитолия и другие правоохранительные органы были готовы к нападению и как они отреагировали на него.

Нападение на Капитолий США произошло 6 января, в день утверждения результатов голосования выборщиков. В результате нападения погибло пять человек. По сообщению The Washington Post, два сотрудника полиции покончили с собой после инцидента. Associated Press и CNN сообщали, что некоторые сотрудники полиции, охраняющие Капитолий, приветствовали протестующих кулак о кулак и позволяли им делать селфи. Вскоре после штурма глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку.

Нападение сторонников Дональда Трампа стало причиной объявления ему второго импичмента. Президента США, который к началу рассмотрения импичмента Сенатом покинул свой пост, обвиняли в подстрекательстве к мятежу. 13 февраля Сенат оправдал господина Трампа. Импичмент поддержали 57 сенаторов из 67 необходимых.

Подробней — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».