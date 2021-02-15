США призвали Турцию не оставлять у себя С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400»,— говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

О беседе госсекретаря и турецкого министра иностранных дел также сообщил МИД Турции. «Наш министр провел телефонный разговор с его американским коллегой Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопрос с С-400, борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье»,— сказал представитель турецкого МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что, несмотря на последние заявления Анкары, позиция Вашингтона относительно приобретения Турцией российских комплексов С-400 не изменилась. Их использование США считают несовместимыми с обязательствами Турции как союзника по НАТО.

Поставки российских С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. США выступали против этого и требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем. В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных чиновников из руководства ведомства.

О позиции США — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».