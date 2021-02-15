Путин обсудил соглашения ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+. В Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+. Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей»,— говорится в сообщении пресс-службы президента.

Стороны также обсудили борьбу с COVID-19, в том числе возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин. Также лидеры стран выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В разговоре затрагивалась и региональная проблематика, в том числе ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива.

Напомним, в прошлом мае было заключено соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. Страны ОПЕК+ 3 декабря договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. В январе 2021 года страны ОПЕК+ пересмотрели параметры добычи в феврале и марте. Россия увеличит добычу нефти в феврале на 65 тыс. баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составило 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте — по 7,125 млн баррелей в сутки.

О том, как сделка ОПЕК+ повлияла на российскую нефтяную отрасль,— в материале “Ъ” «Нефть погрязла в сдельщине».