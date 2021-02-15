Переводами через СБП пользуются 7,7% клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк раскрыл количество клиентов, подключивших переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Этим сервисом пользуются свыше 5 млн клиентов, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. Это лишь 7,7% от ежемесячной аудитории «Сбербанк Онлайн», которая составляет более 65 млн человек.

С момента запуска СБП объем переводов через систему превысил 1 трлн руб., сообщила в конце января первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей была запущена ЦБ РФ в январе 2019 года. Она позволяет осуществлять бесплатные переводы по номеру телефона вне зависимости от банка, в котором был открыт счет. Для этого необходимо, чтобы банк был участником СБП. Всего к системе подключены 211 участников рынка.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП с 1 октября 2019 года. Однако Сбербанк нарушил сроки и сделал это одним из самых последних, завершив подключение к СБП в конце мая 2020 года.

О росте объемов переводов через СБП — в публикации “Ъ” «Быстрые платежи идут на обгон».