В Прикамье экс-глава избирательной комиссии обвиняется в фальсификации результатов выборов

В Следственном управлении СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела о фальсификации результатов голосования (ст. 142.1 УК РФ) и незаконной выдаче избирательных бюллетеней. Как рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники, в совершении этих преступлений обвиняется бывший председатель одной из участковых избирательных комиссий Пермского района Елена Полякова.

Расследование касалось событий сентября 2019 года, когда на территории муниципалитета проходили выборы в местное земское собрание. Было установлено, что в двух населенных пунктах, Сташково и Усть-Пизя, значительная часть избирателей формально приняла участие в досрочном голосовании. Позже выяснилось, что большинство указанных лиц вообще не голосовали, а часть из них вообще проживает в других регионах страны. Еще один пункт обвинения связан с незаконной выдачей бюллетеней. «Некоторым избирателям выдавались бюллетени еще и на членов семьи, таким образом люди голосовали по несколько раз, за себя и за своих родственников»,— утверждает знакомый с ситуацией источник.

В итоге в выборах по этому избирательному округу победил Николай Коцофан, член команды действующего тогда главы района Николая Кузнецова. При этом выявленные нарушения не привели к изменениям результата голосования: даже за исключением недействительных бюллетеней он набрал голосов больше, чем конкуренты. Сама госпожа Полякова, по данным источников, вину признала полностью. Знакомые с ситуацией источники предполагают, что ей будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Собеседник, близкий к избирательной комиссии Пермского края, говорит, что после того, как нарушения были обнаружены, председатель УИК была отправлена в отставку. «Сама комиссия была расформирована. Ее состав обновился на 100%»,— пояснил он.

В итоге председатель участковой избирательной комиссии была отправлена в отставку, а сама комиссия расформирована. Сейчас ее состав обновлен на 100%.

Дмитрий Астахов, Пермь