В Геленджике от COVID-19 с начала вакцинации привилось 1652 человека

В Геленджике с начала прививочной кампании вакцину «Спутник-V» получили 1652 человека. Об этом сообщила и.о. главного врача городской поликлиники Любовь Кравцунова.

Накануне в поликлинику курорта привезли новую партию вакцины – 100 доз. Всего с начала прививочной кампании в Геленджик поступило около 1820 доз вакцины, 475 человек успели пройти полный курс вакцинации, поставив два компонента, прокомментировал главврач городской больницы курорта Сергей Ермаков.

За текущие сутки прививку от коронавируса поставили еще 90 человек. «Очередь на вакцинацию пока есть, но мы приглашали пациентов в субботу, в воскресенье, часть из них прийти отказались. Вероятно, это связано с погодными условиями», - отметила Любовь Кравцунова.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, получить прививку от коронавируса может любой желающий, достигший 18 лет и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Прививка делается двукратно с интервалом 21 день.

По данным на 12 февраля, в Краснодарском крае 71,6 тыс. жителей поставили прививку от коронавирусной инфекции. Более половины из них – граждане старше 60 лет. Полный курс вакцинации, состоящий из двух прививок прошли 14 тыс. человек. До конца февраля в Краснодарский край планируют поставить 235 тыс. доз вакцины. На сегодняшний день в регион уже поступило 89,7 тыс. доз.

По данным на 15 февраля, в Краснодарском крае зарегистрировали 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 36 344 человек. В настоящее время продолжают лечение 5204 заболевших. В стационаре с COVID-19 находятся 1278 человек, 3926 пациентов лечатся на дому. Выздоровели и выписаны 29 412 человек, в т.ч. 335 – за минувшие сутки.

Елена Зуева