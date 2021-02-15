На Кубани за сутки выявили 163 новых заболевших COVID-19

По данным на 15 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 36 344 человек. В настоящее время продолжают лечение 5204 заболевших. В стационаре с COVID-19 находятся 1278 человек, 3926 пациентов лечатся на дому. Выздоровели и выписаны 29 412 человек, в т.ч. 335 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 93 пациента, еще трое – на ЭКМО, уточняют в минздраве Краснодарского края.

По данным оперативного штаба региона, В Краснодаре выявлено 55 новых пациентов COVID-19, в Анапе – 10, в Сочи – 9.

Кроме того, в Ейском районе заболели 8 человек, еще по семь зафиксировано в Геленджике и Крыловском районе, по шесть – в Туапсинском и Славянском районах. По пять новых заболевших выявлено в Апшеронском и Красноармейском районах, по четыре – в Горячем Ключе, Армавире, Кавказском районе.

Помимо этого, по 3 новых случая зафиксировано в Новороссийске, Калининском, Белореченском, Темрюкском, Крымском районах. На два пациента стало большев Абинском, Белоглинском, Северском и Кущевском районах. По одному заболевшему зарегистрировано в Динском, Староминском, Кореновском, Тихорецком, Лабинском, Новопокровском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Павловском, Ленинградском районах.

На сегодняшний день показатель заболеваемости составляет 640,4 случая на 100 тыс. жителей края. С начала пандемии COVID-19 медицинские организации Кубани с подозрением на коронавирус обратились 179 346 человек, из них 11 254 ребенка. Проведено 2,44 млн лабораторных исследований.

В целом в России за минувшие сутки выявили 14 207 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 086 090. Больше всего новых случаев выявлено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Московской области (801), наименьшее число заболевших – в ЕАО (5), НАО (3) и на Чукотке (2).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 14 февраля в Краснодарском крае выявили 167 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 36 181 человека. Продолжают лечение 5393 заболевших, выздоровели и выписаны – 29 077, в т.ч. 339 – за минувшие сутки. Кроме того, в больницах края скончалось 17 человек, общее число летальных случаев достигло 1711.

Алексей Белянин