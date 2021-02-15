Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2021 года. Он посвящен 20-летию классического мяча Лиги чемпионов со звездами. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.
? The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.— UEFA (@UEFA) February 15, 2021
? It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5
«Компания adidas представила юбилейный официальный мяч Лиги чемпионов УЕФА Finale Istanbul 21. Он посвящен 20-летию классического мяча Лиги чемпионов со звездами. Мяч Finale Istanbul 21 будет использоваться во всех оставшихся матчах плей-офф Лиги чемпионов этого сезона начиная с 1/8 финала»,— сообщается на сайте UEFA.
Дизайн мяча содержит классические звезды турнира. Помимо них на нем изображены элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов.
Матчи группового этапа Лиги чемпионов прошли с 20 октября по 9 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. Она начнется завтра, 16 февраля. Ни одна российская команда не прошла в play-off.
О жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов — в материале “Ъ” «Неймар вернется в Барселону».