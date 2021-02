Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2021 года. Он посвящен 20-летию классического мяча Лиги чемпионов со звездами. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

