Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2021 года. Он посвящен 20-летию классического мяча Лиги чемпионов со звездами. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

? The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.



? It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5 — UEFA (@UEFA) February 15, 2021

«Компания adidas представила юбилейный официальный мяч Лиги чемпионов УЕФА Finale Istanbul 21. Он посвящен 20-летию классического мяча Лиги чемпионов со звездами. Мяч Finale Istanbul 21 будет использоваться во всех оставшихся матчах плей-офф Лиги чемпионов этого сезона начиная с 1/8 финала»,— сообщается на сайте UEFA.

Дизайн мяча содержит классические звезды турнира. Помимо них на нем изображены элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов прошли с 20 октября по 9 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. Она начнется завтра, 16 февраля. Ни одна российская команда не прошла в play-off.

О жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов — в материале “Ъ” «Неймар вернется в Барселону».