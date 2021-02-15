Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Фортуна» в понедельник, 15 января, возобновил укладку трубы газопровода «Северный поток-2», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов. До этого работы были приостановлены на неделю из-за штормов на Балтике.

«Фортуна» приступила к укладке труб газопровода «Северного потока-2» в территориальных водах Дании 6 февраля. Однако на следующий день трубоукладчик взял паузу из-за ухудшения погодных условий.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Он назвал попытки помешать реализации проекта нерыночными методами конкуренции со стороны США.

21 января резолюцию с призывом остановить проект принял Европарламент из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, 12 января сенаторы призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции против «Северного потока-2». Риск введения санкций со стороны ЕС возрос после визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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