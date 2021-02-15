Глава МИД Белоруссии: нас поддерживает не только Россия

Белоруссия поддерживает отношения с разными странами, не только с Россией, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей. Он не согласен с тем, что Минск больше никто не поддерживает.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими. У нас внешнеэкономический товарооборот, наоборот, увеличился за это время. И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались»,— заявил господин Макей в интервью РБК.

«Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули. Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал»,— сказал глава МИД Белоруссии.

В этом же интервью Владимир Макей заявил, что Россия не выдвигала условий по конституционной реформе и другим изменениям во время переговоров на фоне протестов. По его словам, страны не вмешиваются во внутренние дела друг друга.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин должны встретиться в конце февраля. По информации “Ъ”, они могут обсудить предоставление Россией нового кредита Белоруссии в размере $3 млрд. Глава МИД Белоруссии заявил, что главы государств могут обсуждать и вопросы финансов и кредитов, но «это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи».

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».