На Кубани третий день подряд фиксируют по 17 умерших от коронавируса

По данным на 15 февраля в Краснодарском крае зарегистрировано 17 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее число умерших с начала пандемии в регионе достигло 1728 человек.

В больницах Краснодара умерли сразу девять пациентов с COVID-19. Среди них пять мужчин и четыре женщины в возрасте 45 – 98 лет. В Сочи скончались трое заболевших, в Усть-Лабинской ЦРБ – двое. Еще по одному заразившемуся врачи не смогли спасти Тихорецком и Крымском районах, а также Армавире.

Всего в России за последние сутки 394 человека, с начала пандемии – 80 520. Больше всего умерших выявлено в Москве (56), Санкт-Петербурге (49) и Московской области (28).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 15 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 36 344 человек. Выздоровели и выписаны 29 412 человек, в т.ч. 335 – за минувшие сутки.

13 и 14 февраля на Кубани также фиксировали по 17 летальных случаев в сутки.

Алексей Белянин