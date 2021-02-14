На Кубани за сутки умерло 17 заболевших коронавирусной инфекцией

По данным на 14 февраля в Краснодарском крае скончалось 17 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Общее количество смертельных случаев достигло 1711. Больше всего умерших зафиксировано в больницах Краснодара – восемь человек. Среди них четверо мужчин и четыре женщины, проживавшие в Тбилисском, Павловском, Кореновском районах, а также в краевом центре.

По два человека умерло в Сочи и Новороссийске. Еще по одному заболевшему умерло В Лабинском, Тихецком, Крымском районах, а также в Анапе и Армавире.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в целом, за сутки в России зафиксировано 430 летальных исходов. Больше всего из них – в Москве (58), Санкт-Петербурге (55) и Московской области (29). За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 80 126 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 14 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 167 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 36 181 человека. Продолжают лечение 5393 заболевших, выздоровели и выписаны – 29 077, в т.ч. 339 – за минувшие сутки.

Днем ранее на Кубани также умерли 17 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин