Гидрометцентр предупредил о холодах в центральных регионах России

В Москве и других регионах Центрального федерального округа ожидается холодная погода в течение рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура днем в столице будет находится в районе 15°С, а ночью — опускаться до 26°С.

«Центр европейской части России, в частности Москва, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

На минувшей неделе в Москве и Московской области прошел аномальный снегопад. Снег в столице, уровень которого приблизился к рекорду за все время наблюдения, привел к задержкам авиарейсов, нарушениям движения машин и временным перекрытиям центральных улиц. К утру 14 февраля желтый или оранжевый уровень опасности, помимо московского региона, был объявлен почти по всех регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.