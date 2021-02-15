В Краснодаре возобновилось теплоснабжение Юбилейного микрорайона

Возобновлена подача тепла и горячей воды в дома жителей Юбилейного микрорайона Краснодара, пострадавших от проведения экстренных профилактических работ на котельной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации АО «АТЭК», к 22:26 все работы были завершены, система заполнена, началась поэтапная подача тепла и горячей воды. В разные дома Юбилейного они поступили в интервале с 23:30 до 02:00 часов. В настоящее время теплоснабжение поступает во все многоквартирные дома, отмечают в мэрии города.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, теплоснабжение в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах было частично прервано вечером 13 февраля. Это было вызвано необходимостью проведения срочных профилактических работ на крупнейшей в городе котельной РОК-1. Вечером 13 февраля 2021 года бригада тепловиков заметила странный пар в районе ее размещения. На место выехала специализированная техника. Сейчас экстренные профилактические работы проводили 25 человек и семь единиц техники.

В зону отключения тепла и горячей воды в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах Краснодара попали , 220 домов, в которых проживает 67,5 тыс. человек.

В 16 часов мэрия Краснодара сообщила, что ремонтные работы на объекте завершены. «Сварочные ремонтные работы на теплосетях в Юбилейном микрорайоне завершены в обещанный срок. Сейчас началось заполнение системы и в ближайшие часы тепло и горячая вода поступят в дома горожан»,- заявил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый

Планировалось, что тепло и горячая вода в домах жителей появятся к 18 – 20 часам.

Алексей Белянин