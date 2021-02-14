Из-за экстренного ремонта котельной без тепла остались 67 тысяч жителей Краснодара Отопление и горячую воду в дома жителей должны вернуть к 20:00

В зону отключения тепла и горячей воды в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах Краснодара попало 220 домов, в которых проживает 67,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-службы АО «АТЭК «Краснодартеплоэнерго».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, теплоснабжение в этих микрорайонах было частично прервано вечером 13 февраля. Это было вызвано необходимостью проведения срочных профилактических работ на крупнейшей в городе котельной. Вечером 13 февраля 2021 года бригада тепловиков заметила странный пар в районе ее расположения. На место выехала специализированная техника. Сейчас экстренные профилактические работы проводят 25 человек и пять единиц техники.

Ожидается, что ремонт завершится в районе 16 часов 14 февраля. По словам заместителя гендиректора АО «АТЭК» Андрея Ковалева, после этого начнется заполнение системы теплоносителя – соответственно, тепло и горячая вода в домах жителей появятся к 18 – 20 часам.

Алексей Белянин