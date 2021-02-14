Конькобежец Румянцев взял бронзу на ЧМ

Российский спортсмен Александр Румянцев занял третье место в забеге на 10 тыс. м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене. Первым пришел швед Нильс Ван дер Пул, вторым — нидерландец Йоррит Бергсма.

Ван дер Пул и Бергсма показали время 12 мин. 32,952 с и 12 мин. 45,868 с соответственно. Румянцев пришел к финишу за 12 мин. 54,746 с.

Ранее российская конькобежка Наталья Воронина взяла серебро на дистанции 5 тыс. м, уступив нидерландке Ирен Схаутен. Россиянка Лаленкова получила бронзу на дистанции 1,5 тыс. м.

Подробнее о соревнованиях в — материале “Ъ”.