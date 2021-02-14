Конькобежка Воронина завоевала серебро на ЧМ

Российская спортсменка Наталья Воронина стала второй на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене. Она уступила победительнице 2,46 сек. на дистанции 5000 м.
Золото выиграла нидерландка Ирен Схаутен. Она показала результат 6 мин. 48,537 сек. Третье место заняла еще одна представительница Нидерландов Карлейн Ахтеректе (+3,68 сек.).
https://twitter.com/ISU_Speed/status/1360962793004883968/photo/3
Ранее сегодня россиянка Лаленкова получила бронзу на дистанции 1500 м.
Подробнее о соревнованиях читайте в публикации “Ъ”.