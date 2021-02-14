На Кубани за сутки выявили 167 заболевших коронавирусом

По данным на 14 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 167 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших достигло 36 181 человека. Продолжают лечение 5393 заболевших, выздоровели и выписаны – 29 077, в т.ч. 339 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 98 пациентов, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, добавляют в минздраве Краснодарского края.

По данным оперативного штаба Кубани, среди новых пациентов 76 мужчин и 91 женщина в возрасте от семи месяцев до 96 лет. Больше всего заболевших вновь выявили в Краснодаре – 52 человека. Кроме того, 13 заразившихся зарегистрировано в Сочи, 11 – в Динском районе.

Девять новых пациентов зарегистрировано в Кавказском районе, еще восемь – в Выселковском. По шесть заболевших выявлено в Армавире, а также Новопокровском и Ейском районах. Еще пять зафиксировано– в Геленджике. По четыре положительных результата – в Каневском, Гулькевичском, Новокубанском, Кореновском и Тихорецком районах.

Кроме того, по три заболевших выявлено в Анапе, Староминском и Тимашевском районах. Еще по два – в Абинском, Отрадненском, Славянском, Лабинском, Тбилисском, Крымском, Успенском и Щербиновском. По одному заразившемуся зарегистрировано в Туапсинском, Апшеронском, Красноармейском, Мостовском, Павловском и Северском районах.

Лаборатории края с начала пандемии провели 2,44 млн исследований. За это же время в медицинские организации края обратились 179 123 жителя. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 637,5 на 100 тыс. жителей.

В целом в России за последние сутки в России выявлено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах – это минимальный показатель с 15 октября 2020 года. Общее число заразившихся достигло 4 071 883. Больше всего заболевших выявили в Москве (1559), Санкт-Петербурге (1099) и Московской области (828), меньше всего – в ЕАО (5), Тыве (4) и на Чукотке (2).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 13 февраля в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 170 жителей Кубани. Общее количество заболевших составило 36 014 человек, включая 2652 детей. Выздоровели за сутки 384 человека, умерли 17 заболевших.

Алексей Белянин