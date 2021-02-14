Руководство Республиканской партии осудило поддержавших импичмент Трампа сенаторов

Руководство отделений Республиканской партии США как минимум от двух штатов, Луизианы и Северной Каролины, осудило действия членов партии, проголосовавших за импичмент 45-го президента Дональда Трампа, сообщает The Hill. Ранее Cенат оправдал экс-главу государства, однако сторону обвинения поддержали семь сенаторов-республиканцев.

«Исполнительный комитет Республиканской партии Луизианы единогласно проголосовал за порицание сенатора Билла Кэссиди за его голос, отданный ранее сегодня за то, чтобы вынести обвинительный приговор в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа»,— говорится в заявлении партии.

Председатель Республиканской партии Северной Каролины Майкл Уотли в заявлении сообщил, что республиканцы штата «послали сенатора Ричарда Берра в Сенат США, чтобы тот защищал Конституцию, и его голос сегодня за то, чтобы вынести обвинительный приговор в рамках процесса, который он же называл неконституционным, вызывает шок и разочарование».

Помимо Билла Кэссиди и Ричарда Берра за импичмент господина Трампа проголосовали сенаторы-республиканцы Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз, Пэт Туми, Бен Сассе и Митт Ромни. Господин Ромни также проголосовал за импичмент 45-го президента в рамках первого процесса.

Дональда Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Впервые в истории процедуре импичмента подвергался один и тот же президент. Причем во второй раз дело рассматривали уже после того, как господин Трамп ушел с должности главы государства.

Подробнее о причинах импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».