Александрова проиграла первой ракетке мира Барти на Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в матче третьего круга Australian Open. Таким образом, россиянка, занимающая 32-ю строчку в рейтинге WTA, не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 20 мин.

Australian Open завершится 21 февраля. Матчи турнира проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса. Начиная с субботы власти штата Виктория ввели в Мельбурне пятидневный локдаун.

Подробнее о выступлении россиян на Australian Open — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев дорос до пятого сета».