Глава офиса Зеленского: США должны сыграть одну из ключевых ролей в Донбассе

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании ситуации в Донбассе. Он считает, что процесс в переговорах по этому вопросу есть, но они «идут очень медленно и сложно».

«Сегодня есть "нормандский формат", в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий»,— сказал господин Ермак в эфире «Украины 24» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Украина сделает все, чтобы были выполнены минские соглашения. Глава офиса президента считает важным присутствие представителей Великобритании, Германии, Канады, США, Франции и Швеции в Донбассе.

Ранее Украина разработала законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе. Россия считает, что документ грубо нарушает минские соглашения и означает односторонний выход Киева из них.

Подробнее о законопроекте и позиции России — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».