Второе заседание по делу Навального о «клевете на ветерана». Главное

Лингвист Альбина Глотова, которая участвовала в экспертизе по делу и была свидетелем обвинения, сказала, что в комментарии Навального к ролику RT с участием ветерана Игната Артеменко содержатся только оценочные суждения. Навальный и защита указывали, что, согласно УК, клевета — «распространение заведомо ложных сведений», то есть фактов, которые можно подтвердить или опровергнуть, но не оценочные суждения.
На процессе был допрошен еще один эксперт-лингвист — Анатолий Баранов, заведующий отделом в Институте русского языка имени Виноградова. Он был свидетелем защиты и делал независимое заключение. Господин Баранов также сказал, что в комментарии Навального нет фактов, а есть суждения.
Навальный сказал, что не знает и никогда не знал Игната Артеменко, поэтому не мог распространять о нем какие-либо ложные факты, то есть не мог оклеветать. При этом он считает всех, кто участвовал в кампании по продвижению поправок в Конституцию, «холуями» и «предателями».
Следующее заседание пройдет 16 февраля. Это будут прения сторон, в ходе которых гособвинение должно запросить меру наказания для Навального.