ЦБ сообщил о трудностях дальнейшего роста доли безналичных платежей

Доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года выросла приблизительно до 80%, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, дальнейший рост уже будет исчисляться единицами процентных пунктов.

«По итогам 2020 года мы вышли где-то на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года»,— сказала госпожа Набиуллина во время пресс-конференции после объявления решения о сохранении ключевой ставки (запись трансляции доступна на YouTube). По ее словам, доля будет расти, но скорее на «единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая».

Стимулами к увеличению доли безналичных платежей в 2020 году, по словам госпожи Набиуллиной, стали пандемия коронавируса и регулятивные меры ЦБ.

12 февраля ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция в январе выросла выше прогнозируемого уровня, в частности из-из роста цен на мировых товарных рынках. ЦБ ожидает, что пик инфляции наступит в феврале—марте.

Подробнее о решении ЦБ — в материале “Ъ” «Конец мягкости».