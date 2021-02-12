Насилия служба не прощает

Экс-полицейский из Башкирии Салават Галиев, обвиняемый в участии в групповом изнасиловании коллеги, не смог восстановиться в должности. Господин Галиев был уволен из полиции после возбуждения уголовного дела с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». После вынесения оправдательного приговора экс-полицейский попытался через суд признать приказ об увольнении незаконным и взыскать с МВД суммарно около 3 млн руб. Однако суды двух инстанций отказали ему в удовлетворении исковых требований. На минувшей неделе Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу Салавата Галиева, указав, что оправдательный приговор по делу не является основанием для освобождения от дисциплинарной ответственности.

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу бывшего начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салавата Галиева о восстановлении в должности. Господин Галиев пытался обжаловать решение Ленинского районного суда Уфы, 8 сентября оставившего его иск без удовлетворения.

Салават Галиев был уволен из правоохранительных органов вместе с двумя своими коллегами в ноябре 2018 года с формулировкой «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Решение об увольнении принял министр внутренних дел Башкирии Роман Деев. Это произошло после того, как Салават Галиев, начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук были задержаны по подозрению в изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы признал полицейских виновными в изнасиловании и приговорил их к реальным срокам лишения свободы, а спустя полгода Верховный суд Башкирии отменил приговор, оправдав обвиняемых. В ноябре прошлого года кассационный суд в Самаре вернул дело в ВС Башкирии на пересмотр другому составу судей. В настоящее время в Верховном суде идут слушания, ближайшее заседание состоится 18 февраля. Экс-полицейские находятся под стражей.

В исковом заявлении к МВД Башкирии, поданном в Ленинский райсуд Уфы в августе прошлого года, Салават Галиев указал, что проработал в органах внутренних дел 30 лет и дослужился до звания подполковника полиции. Ссылаясь на оправдательный приговор Верховного суда Башкирии, он требовал признать приказ о его увольнении незаконным, восстановить его в должности и взыскать с МВД 1,83 млн руб. неполученной им зарплаты из-за «вынужденного прогула», а также выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Вынося решение об отказе в восстановлении в должности, суд первой инстанции сослался на результаты служебной проверки, проведенной МВД в отношении господина Галиева и его коллег. Проверка, как отметил суд, показала, что Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук в ночь с 29 на 30 октября, находясь в отделе полиции, «вступили в неформальные неслужебные отношения с подчиненными, а также с нижестоящими по должности сотрудниками отдела, распивали с ними спиртные напитки», чем «допустили чрезвычайное происшествие, повлекшее обращение лейтенанта полиции с заявлением в органы Следственного комитета о ее изнасиловании». Решение об увольнении, как отметил суд, было принято из-за того, что происшедшее «вызвало широкий общественный резонанс, крайне негативную общественную оценку», а действия господина Галиева нанесли ущерб авторитету органов внутренних дел и государственной власти.

Верховный суд Башкирии согласился с доводами нижестоящего суда, отметив, что оправдательный приговор по уголовному делу не является основанием для освобождения от дисциплинарной ответственности.

ВС также сослался на результаты служебной проверки, в ходе которой, по мнению суда, было доказано, что истец совершил проступок, «умаляющий авторитет сотрудника органов внутренних дел».

Таким образом, отметил суд, у МВД имелись основания для расторжения трудового договора с истцом, а сотрудник органов внутренних дел не имел права применить более мягкое наказание, так как закон обязывает увольнять полицейских, совершивших проступок, порочащий честь сотрудника внутренних дел.

ВС Башкирии также отметил, что Салават Галиев был ознакомлен с приказом об увольнении 1 ноября 2018 года, а в суд обратился только в августе 2020 года, таким образом пропустив месячный срок подачи иска. Нахождение истца под стражей суд не посчитал уважительной причиной пропуска срока исковой давности, отметив, что господин Галиев мог бы действовать через своего представителя.

Дарья Кучеренко, Уфа