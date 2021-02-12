12 февраля, пятница
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Постоянной даты начала Китайского Нового года нет. Каждый раз он отмечается в разное время — между 21 января и 21 февраля. Точная дата зависит от второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, которое бывает в декабре

Фото: Vincent Thian / AP

Китайский Новый год

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В ночь на 12 февраля по лунному календарю наступил Китайский Новый год, символом которого стал Белый Металлический Бык. Празднования продлятся 15 дней — до 27 февраля. Кадры встречи Нового года — в фотогалерее “Ъ”.


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