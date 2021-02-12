В ночь на 12 февраля по лунному календарю наступил Китайский Новый год, символом которого стал Белый Металлический Бык. Празднования продлятся 15 дней — до 27 февраля. Кадры встречи Нового года — в фотогалерее “Ъ”.
В ночь на 12 февраля по лунному календарю наступил Китайский Новый год, символом которого стал Белый Металлический Бык. Празднования продлятся 15 дней — до 27 февраля. Кадры встречи Нового года — в фотогалерее “Ъ”.
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